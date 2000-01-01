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20.03 14:51   MIGnews.com

Великобритания запустит Brexit 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Соединенного королевства из Евросоюза 29 марта 2017 года. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на заявление постоянного представителя Великобритании в ЕС Тимоти Барроу.

Отмечается, что первым этапом станет уведомление Евросоюза о старте Brexit. Уточняется, что Тимоти Барроу уже оповестил об этих планаз председателя Европейского совета Дональда Туска.

Напомним, на референдуме 23 июня 2016 года Англия и Уэльс проголосовали за выход из состава ЕС, в то время, как Шотландия и Северная Ирландия предпочли остаться в Евросоюзе.

В свою очередь в ЕС заявили в понедельник, что "все готово" к началу процесса Brexit, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза.
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