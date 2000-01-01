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Проблема смешанных батальонов и оправления естественных нужд 20.03 14:03   MIGnews.com

Проблема смешанных батальонов и оправления естественных нужд

Майор запаса Хаим Тайтельбойм, бывший командир роты в бригады Голани рассказал о том, как смешанный состав в боевых подразделениях создает опасные ситуации в ходе военных действий.

По словам Тайтельбойма, во время операции “Нерушимая скала” в Газу в составе спасательной миссии вошла женщина-медик. Солдаты оказались блокированы на боевой позиции в течении длительного времени. В обычной ситуации солдаты оправляют естественные нужды на позиции, за отсутствием других вариантов.

В случае с женщиной-медиком пришлось организовывать целую военную операцию, с вынесением передового наблюдательного поста и выдвижением танка для решения простой и в то же время насущной проблемы.
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