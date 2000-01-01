20.03 13:37 MIGnews.com

Германия: нацистские сравнения Эрдогана неприемлемы

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В понедельник, 20 марта, Берлин отверг, как власти назвали "неприемлемые" обвинения президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана, в том, что канцлер Германии Ангела Меркель "применяет нацистские методы" в отношении турок и турецких официальных лиц в Германии."Нацистские сравнения неприемлемы ни в какой форме", - заявила пресс-секретарь германского правительства.При этом она добавила, что Турции следует смягчить свою риторику и перестать наносить вред двусторонним отношениям.В воскресенье, 19 марта, турецкий лидер в ходе выступления в Стамбуле заявил: "Меркель, теперь вы применяете нацистские методы. Против моих братьев, которые живут в Германии, и против моих министров и депутатов, которые приезжают туда.Ваша задача не поддерживать террористические организации, а выдавать их".