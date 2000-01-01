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20.03 13:16   MIGnews.com

МИД России выразил обеспокоенность из-за атак ВВС Израиля

Москва выразила Израилю свою обеспокоенность в связи с ударом израильских ВВС в районе сирийской Пальмиры вблизи дислокации российских военных, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает Интерфакс.

"Конечно, мы выразили обеспокоенность", - сказал Богданов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"У нас существует специальный канал связи (для предотвращения инцидентов - ИФ), и мы хотели бы, чтобы этот канал работал более эффективно и не было недопонимания относительно того, кто чем занимается (в Сирии - ИФ)", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что посол Израиля в России Гари Корен был вызван в МИД РФ в связи с авианалетом израильских ВВС, осуществленным в ночь на 17 марта. По утверждениям израильских СМИ, израильские самолеты нанесли удары близ расположения российских военных.
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