20.03 12:45 MIGnews.com

ШАБАК предупреждает о возможных терактах на Песах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава Службы Общей безопасности (ШАБАК), Надав Аргаман предупредил комитет Кнессета о том, что Израилю, вероятно, грозит всплеск попыток совершения терактов во время предстоящего праздника Песах.Выступая перед Комитетом по иностранным делам и безопасности Кнессета, Аргаман заявил:"Мы переживаем стратегические геополитические изменения на значительной по протяженности арене, и они останутся с нами на протяжении многих лет. Конечно, конфликт между державами усугубился после ядерной сделки с Ираном и распространения терроризма на Ближнем Востоке".Также Аргаман добавил, что, несмотря на кажущуюся относительную тишину, силы безопасности постоянно сталкиваются с попытками террористов навредить израильтянам и готовятся к ожидаемому всплеску терроризма во время праздника Песах."За последний год мы пережили волну терроризма – с октября 2015 года до первого квартала 2016 года. Это был терроризм "одиноких волков", с которыми мы научились отлично справляться. В результате произошедших изменений, технологических разработок и разведывательных операций нам удалось справиться с этим и остановить эти атаки. Мы предотвратили более 400 потенциальных терактов, прежде чем они были осуществлены", - резюмировал глава ШАБАКА.