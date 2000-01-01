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YouTube 20.03 12:45   MIGnews.com

ШАБАК предупреждает о возможных терактах на Песах

Глава Службы Общей безопасности (ШАБАК), Надав Аргаман предупредил комитет Кнессета о том, что Израилю, вероятно, грозит всплеск попыток совершения терактов во время предстоящего праздника Песах.

Выступая перед Комитетом по иностранным делам и безопасности Кнессета, Аргаман заявил:

"Мы переживаем стратегические геополитические изменения на значительной по протяженности арене, и они останутся с нами на протяжении многих лет. Конечно, конфликт между державами усугубился после ядерной сделки с Ираном и распространения терроризма на Ближнем Востоке".

Также Аргаман добавил, что, несмотря на кажущуюся относительную тишину, силы безопасности постоянно сталкиваются с попытками террористов навредить израильтянам и готовятся к ожидаемому всплеску терроризма во время праздника Песах.

"За последний год мы пережили волну терроризма – с октября 2015 года до первого квартала 2016 года. Это был терроризм "одиноких волков", с которыми мы научились отлично справляться. В результате произошедших изменений, технологических разработок и разведывательных операций нам удалось справиться с этим и остановить эти атаки. Мы предотвратили более 400 потенциальных терактов, прежде чем они были осуществлены", - резюмировал глава ШАБАКА.
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