20.03 12:01 MIGnews.com

Управление телерадиовещания и корпорацию "Кан" объединят

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Израильское радио сообщает о том, что найден компромисс, связанный с судьбой реформы телерадиовещания.Компромисс достигнут на ночной встрече генерального директора министерства финансов Шакм Бабада и министром Яиром Левиным.В рамках компромисса управление телерадиовещания, которое должны были распустить, и государственную корпорацию “Кан”, которая должна была занять его место, объединят.Предполагается, что Биньямин Нетаниягу отказался от идеи роспуска нынешнего коалиционного правительства и досрочных выборов, поскольку большинство членов фракции Ликуда, а также партнеров Нетаниягу по коалиции подобную инициативу не поддержали.В рамках компромисса корпорация “Кан” начнет вещание, как и было запланировано в апреле, но и глава управления телерадиовещания Гиль Омер и генеральный директор корпорации Эльдад Кобленц будут отстранены от своих должностей.. Согласно плану, корпорация примет на работу большую часть нынешних сотрудников управления