20.03 11:57 MIGnews.com

Макрон: ситуация в Сирии – поражение для Европы

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Кандидат в президенты Франции и бывший министр экономики Эммануэль Макрон назвал последние события в Сирии серьезным поражением для Франции и Европы. С таким заявлением политик выступил в эфире телеканала France-2."Произошедшее в Алеппо — это поражение для Франции и Европы. Это неприемлемо, что сегодня судьбу сирийского кризиса решает РФ при участии Ирана. Я хочу, чтобы Франция вновь нашла свое место, добилась дипломатического лидерства в поисках политического решения кризиса в Сирии, которое подразумевало бы единство основных действующих сил", — заявил кандидат в президенты.