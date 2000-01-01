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YouTube 20.03 11:57   MIGnews.com

Макрон: ситуация в Сирии – поражение для Европы

Кандидат в президенты Франции и бывший министр экономики Эммануэль Макрон назвал последние события в Сирии серьезным поражением для Франции и Европы. С таким заявлением политик выступил в эфире телеканала France-2.

"Произошедшее в Алеппо — это поражение для Франции и Европы. Это неприемлемо, что сегодня судьбу сирийского кризиса решает РФ при участии Ирана. Я хочу, чтобы Франция вновь нашла свое место, добилась дипломатического лидерства в поисках политического решения кризиса в Сирии, которое подразумевало бы единство основных действующих сил", — заявил кандидат в президенты.
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