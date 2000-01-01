Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 20.03 11:38   MIGnews.com

Нападки Дутерте на Европарламент за критику смертной казни

Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Европейский парламент за принятие резолюции, осуждающей его планы возродить смертную казнь для причастных к незаконному обороту наркотиками.

Об этом пишет The Guardian.

В ходе своего двухдневного государственного визита в Мьянму лидер Филиппин заявил:

"Я буду говорить по-английски", - сказал он, обращаясь к филиппинцам-экспатриантам.

"Не навязывайте свою культуру или свою веру в то, что было бы правительством на этой планете. Не навязывайте это другим странам, а особенно нам. Почему бы вам не заняться своим делом? Зачем вы до*бу*тесь к нам, черт возьми?", - продолжил Дутерте.

С момента вступления в должность в июле прошлого года, Дутерте получил прозвище "Каратель". Филиппинец ведет открытую кровавую борьбу с наркоторговцами, в ходе которой погибли более 7 тысяч человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:57
Макрон: ситуация в Сирии – поражение для Европы
11:24
В Гане дерево убило десятки школьников
11:17
После столкновений в Париже были задержаны 11 человек
10:42
Представители Сирии приедут на мирные переговоры в Женеве
10:31
Встреча Биби с руководителями финансовых корпораций КНР
10:29
Российское посольство в Дамаске попало под обстрел
10:23
Суд: Секс в туалете паба Алленби 40 - попытка изнасилования
10:01
"Израиль подумает миллион раз, прежде чем атаковать Сирию"
09:58
Почему Трамп не пожал руку Меркель
09:51
Рейтинг Трампа опустился до минимума с инаугурации
09:32
Навального в Барнауле облили зеленкой
09:18
В аэропорту Бен-Гурион задержан мужчина с пистолетом
09:01
Солдат подразделения Дувдеван освобожден в Узбекистане
08:55
Президент Египта впервые посетит Штаты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus