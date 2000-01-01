Нападки Дутерте на Европарламент за критику смертной казни
Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Европейский парламент за принятие резолюции, осуждающей его планы возродить смертную казнь для причастных к незаконному обороту наркотиками.
Об этом пишет The Guardian.
В ходе своего двухдневного государственного визита в Мьянму лидер Филиппин заявил:
"Я буду говорить по-английски", - сказал он, обращаясь к филиппинцам-экспатриантам.
"Не навязывайте свою культуру или свою веру в то, что было бы правительством на этой планете. Не навязывайте это другим странам, а особенно нам. Почему бы вам не заняться своим делом? Зачем вы до*бу*тесь к нам, черт возьми?", - продолжил Дутерте.
С момента вступления в должность в июле прошлого года, Дутерте получил прозвище "Каратель". Филиппинец ведет открытую кровавую борьбу с наркоторговцами, в ходе которой погибли более 7 тысяч человек.