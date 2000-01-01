20.03 11:38 MIGnews.com

Нападки Дутерте на Европарламент за критику смертной казни

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Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Европейский парламент за принятие резолюции, осуждающей его планы возродить смертную казнь для причастных к незаконному обороту наркотиками.Об этом пишет The Guardian.В ходе своего двухдневного государственного визита в Мьянму лидер Филиппин заявил:"Я буду говорить по-английски", - сказал он, обращаясь к филиппинцам-экспатриантам."Не навязывайте свою культуру или свою веру в то, что было бы правительством на этой планете. Не навязывайте это другим странам, а особенно нам. Почему бы вам не заняться своим делом? Зачем вы до*бу*тесь к нам, черт возьми?", - продолжил Дутерте.С момента вступления в должность в июле прошлого года, Дутерте получил прозвище "Каратель". Филиппинец ведет открытую кровавую борьбу с наркоторговцами, в ходе которой погибли более 7 тысяч человек.