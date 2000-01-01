20.03 10:42 MIGnews.com

Представители Сирии приедут на мирные переговоры в Женеве

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Сирийские власти примут участие в грядущих мирных переговорах в Женеве. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в понедельник, 20 марта.Заместитель министра заявил, что Москва надеется на то, что сирийская оппозиция также сможет принять участие в мирных переговорах. Кром этого Богданов добавил, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура посетит столицу РФ в преддверии Женевских переговоров.Ранее сообщалось, что официальный Дамаск отказался принять специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.