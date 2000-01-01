20.02 09:35 MIGnews.com

Петиция к и.о. генпрокуорора: разобраться с Мандельблиттом

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Несколько адвокатов партии Ликуд обратились к исполняющему обязанности генерального прокурора Израиля Дану Эльдаду с требованием отменить запрет на публикацию записей по делу Харпаза - переговоров Габи Ашкенази с Авихаеем Мандельблиттом.Петиция составлена от имени партии Ликуд адвокатами Ави Халеви и Михаэлем Двориным. Петиция посвящена конфликту интересов юридического советника правительства Авихая Мандельблитта и премьер-минситра Биньямина Нетаниягу.Авторы письма утверждают: "Совершенно ясно, что только конфликт интересов Мандельблитта объясняет его крайне агрессивное поведение в делах Нетаниягу и его тотальное нежелание возбудить расследование против четырех членов партии Кахоль Лаван - Бени Ганца, Рами Бен-Барака, Яира Лапида и Йоава Сегаловича - несмотря на то, что все они были вовлечены в дела , порождающие серьезные подозрения в совершении уголовных преступлений”.В письме также говорится: “Журналист Барух Кара, подавший петицию в БАГАЦ с требованием публикации записей Ашкенази-Мандельблитт намекает на то, что в них содержатся еще более серьезные вещи, чем те, о которых мы уже знаем из публикаций в прессе. В случае если эти записи будут опубликованы полностью, поведение Ашкенази будет выставлено в крайне невыгодном свете. Он скрывал на протяжении нескольких дней тот факт, что фальшивый документ Харпаза находится в его распоряжении - при содействии Мандельблитта. Эти записи также могут доказать конфликт интересов, в котором находится Мандельблитт с момента вступления Ашкенази в политическую жизнь - и, возможно, даже и до этого. Весь этот период Мандельблитт не прекращал заниматься делами Нетаниягу - политического противника члена Кнессета Ашкенази и его друзей”.Далее в письме говорится: “Более того, Мандельблитт сделал все возможное и невозможное ради того, чтобы выдвинуть обвинения против Нетаниягу за несколько недель до выборов, и даже предъявил ему обвинения именно в тот день, когда тот стоял рядом с президентом США во время презентации “плана столетия”. В то же время, он не отдал распоряжений об открытии расследований против членов Кахоль Лаван”.Далее в письме перечисляются дела, в которых замешаны члены Кахоль Лаван и говорится следующее: "Неизбежно приходишь к выводу о том, что корень отказа Мандельблитта расследовать хотя бы одно из этих дел следует искать в этих секретных записях, которые и Мандельблитт, и его командир Ашкенази так пытаются скрыть”.Письмо завершается следующим предупреждением: Только публикация записей может снять подозрения в том, что продолжающийся запрет на публикацию служит интересам только двух этих людей”.