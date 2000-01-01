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В случае войны в Ливане Хизбалла заплатит тяжелую цену 20.02 07:27   MIGnews.com

В случае войны в Ливане Хизбалла заплатит тяжелую цену

Командующий северного округа ЦАХАЛа генерал Амир Барам прокомментировал заявление ливанского правительства, сделанное французской прессе.

В заявлении говорится, что Хизбалла не является частью нового правительства Ливана, и что она намерена соблюдать положения резолюции ООН 1701.

Генерал Барам предупредил: “Хизбалла, под прикрытием ливанского правительства совершала грубейшие нарушения положений резолюции. Военная активность Хизбаллы в шиитских деревнях на юге Ливана - живое тому свидетельство. Организация продолжает усилия по получению вооружений, с помощью которых она намерена причинить ущерб израильскому тылу, и готовится  к атаке против наших территорий с плацдармов к югу от реки Литани. Мы продолжим наши усилия по расстройству этих усилий и предотвращению войны. Если нам навяжут войну - мы знаем, как взыскать с этой организации и ее покровителей высокую цену”.


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