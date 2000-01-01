В случае войны в Ливане Хизбалла заплатит тяжелую цену
Командующий северного округа ЦАХАЛа генерал Амир Барам прокомментировал заявление ливанского правительства, сделанное французской прессе.
В заявлении говорится, что Хизбалла не является частью нового правительства Ливана, и что она намерена соблюдать положения резолюции ООН 1701.
Генерал Барам предупредил: “Хизбалла, под прикрытием ливанского правительства совершала грубейшие нарушения положений резолюции. Военная активность Хизбаллы в шиитских деревнях на юге Ливана - живое тому свидетельство. Организация продолжает усилия по получению вооружений, с помощью которых она намерена причинить ущерб израильскому тылу, и готовится к атаке против наших территорий с плацдармов к югу от реки Литани. Мы продолжим наши усилия по расстройству этих усилий и предотвращению войны. Если нам навяжут войну - мы знаем, как взыскать с этой организации и ее покровителей высокую цену”.