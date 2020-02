20.02 07:06 MIGnews.com

Прокуроры вынуждены начать расследование компании Бени Ганца

13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что прокуратура Израиля завершила предварительное расследование дела о возможной коррупции в компании Fifth Dimension, главой которой был лидера Кахоль Лаван Бени Ганц.Прокуратура рекомендует открыть криминальное расследование в отношении различных лиц, причастных к работе компании. Эти рекомендации не распространяются на Ганца.Руководство Fifth Dimension подозревается в мошенническом получении денежных средств от израильской полиции.Расследование начнется после выборов 2 марта.Бывший начальник израильской полиции Рони Альшейх также не проходит в качестве подозреваемого по делу.Решение о необходимости проведения криминального расследования было принято юридическим советником правительства Авихаем Мандльблиттом уже несколько недель назад. Мандельблитт, однако, указал на необходимость отложить расследование “из-за близости выборов”. Мандельблитт тянул со своим решением девять месяцев - именно девять месяцев назад материалы о коррупции в Fifth Dimension были переданы ему государственным контролером.Бени Ганц зарабатывал на жизнь в качестве главы Fifth Dimension три года. Расследование намерено выяснить, пыталась ли компания создать ложное впечатление о том, что в ее распоряжении есть продукт по “профайлингу” подозрительных лиц и мошенническим образом получить от израильской полиции контракт на сумму 50 миллионов шекелей.Второе направление расследования связано с тем, что в компании работали бывшие высшие офицеры полиции, и здесь Рони Альшейху и другим придется отвечать на неприятные вопросы. Государственный контролер Йосеф Шапиро в своем отчете назвал передачу пилотного проекта полиции компании ганца без тендера “загадочным”.Решение он начале расследования против было опубликовано за четыре недели до выборов. Обвинения против Нетаниягу были выдвинутя за пять недель до выборов. Юридические источники 13-го канала утверждают, что в случае компании ганца, “мы слишком близки к выборам” и потому начало расследования решено перенести на период после окончания выборов.Ганца, во время интервью с Даной Вайсс на 12-м канале спросили о Fifth Dimension. Он ответил: “У меня нет никаких проблем с расследованием “Пятого Измерения”. Весь этот спин - одна сплошная ложь, от первого слова до последнего”.Ганц подчеркнул: “Не только у этого нет никакой связи, это - ложь без всяких оснований. Я - прямой человек, на мне нет трех обвинительных заключений, я - совершенно чист, Нетаниягу предъявлены самые серьезные обвинения. Пусть он выиграет суд - и тогда посмотрим”.