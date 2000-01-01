Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Петиция к и.о. генпрокуорора: разобраться с Мандельблиттом Несколько адвокатов партии Ликуд обратились к исполняющему обязанности генерального прокурора Израиля Дану Эльдаду с требованием отменить запрет на публикацию записей по делу Харпаза - переговоров Габи Ашкенази с Авихаеем Мандельблиттом.
Израильтяне с "лайнера коронавируса" покинули судно В четверг, 20 февраля, израильтянам с "лайнера коронавируса" наконец разрешили покинуть судно, где они провели более двух недель в карантине у берегов Японии. Об этом сообщает Times of Israel. Их встретил делегация посольства в Токио.