Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:21.02 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Прокуроры вынуждены начать расследование компании Бени Ганца Прокуратура Израиля завершила предварительное расследование дела о возможной коррупции в компании Fifth Dimension, главой которой был лидера Кахоль Лаван Бени Ганц.

Бойня в Ханау: стрелявший найден дома мертвым Человек, учинивший бойню в кальянных в Ханау, близ Франкфурта, обнаружен полицейскими мертвым в своем доме, а рядом с ним лежало тело еще одного человека.

Петиция к и.о. генпрокуорора: разобраться с Мандельблиттом Несколько адвокатов партии Ликуд обратились к исполняющему обязанности генерального прокурора Израиля Дану Эльдаду с требованием отменить запрет на публикацию записей по делу Харпаза - переговоров Габи Ашкенази с Авихаеем Мандельблиттом.

Израильтяне с "лайнера коронавируса" покинули судно В четверг, 20 февраля, израильтянам с "лайнера коронавируса" наконец разрешили покинуть судно, где они провели более двух недель в карантине у берегов Японии. Об этом сообщает Times of Israel. Их встретил делегация посольства в Токио.

В районе Хар-Хома построят новые дома: появилась реакция В четверг, 20 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что в районе Хар-Хома в Иерусалиме будет построено 2200 дополнительных единиц жилья, а в Гиват ха-Матос – 4000 единицы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:46
Режиссер "Карточного домика" снимет сериал о России
04:34
Скорсезе снимет вестерн с Ди Каприо и Де Ниро
03:05
Полиция Кении продолжает убивать людей
02:29
Британка станет суррогатной матерью для своей дочери
01:50
В Англии женщина впервые сдала экзамен на десантника
23:40
Врачи в Англии могут не лечить сексистов и расистов
22:37
Южная Корея: зафиксирована первая смерть от коронавируса
22:10
Нетаниягу о компании Ганца: правда должна всплыть до выборов
21:52
Опрос: правые укрепляют позиции
21:08
Словесная перепалка между Дери и Либерманом
20:46
Резня в лондонской мечети: в полиции сделали заявление
20:25
Скандал с компанией Ганца: Мандельблитт умывает руки
20:04
Резня в лондонской мечети: имама ударили ножом в шею  
19:43
В Таиланде возмущены из-за решения Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus