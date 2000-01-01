Нетаниягу о компании Ганца: правда должна всплыть до выборов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отреагировал на решение прокуратуры о возбуждении уголовного дела по делу компании "Пятое измерение", которую возглавлял лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц.
Об этом вечером, 20 февраля, сообщило издание The Times of Israel.
"Общественность должна знать правду, здесь и сейчас, и до выборов", – сказал Нетаниягу.
Премьер-министр, который предстанет перед судом в следующем месяце по обвинению во взяточничестве, неоднократно обвинял правоохранительные органы в том, что они преследуют его, но не делают этого по отношению к его соперникам.
Напомним, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт дал "зеленый свет" офису государственного прокурора, чтобы тот действовал так, как считает целесообразным в отношении компании "Пятое измерение".
Он согласился, что, если в будущем возникнут какие-либо подозрения, они будут представлены и.о. госпрокурора Дану Эльдаду для вынесения дальнейшего решения.