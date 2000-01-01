Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу о компании Ганца: правда должна всплыть до выборов | Фото:20.02 22:10   MIGnews.com

Нетаниягу о компании Ганца: правда должна всплыть до выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отреагировал на решение прокуратуры о возбуждении уголовного дела по делу компании "Пятое измерение", которую возглавлял лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц.

Об этом вечером, 20 февраля, сообщило издание The Times of Israel.

"Общественность должна знать правду, здесь и сейчас, и до выборов", – сказал Нетаниягу.

Премьер-министр, который предстанет перед судом в следующем месяце по обвинению во взяточничестве, неоднократно обвинял правоохранительные органы в том, что они преследуют его, но не делают этого по отношению к его соперникам.

Напомним, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт дал "зеленый свет" офису государственного прокурора, чтобы тот действовал так, как считает целесообразным в отношении компании "Пятое измерение".

Он согласился, что, если в будущем возникнут какие-либо подозрения, они будут представлены и.о. госпрокурора Дану Эльдаду для вынесения дальнейшего решения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:37
Южная Корея: зафиксирована первая смерть от коронавируса
21:52
Опрос: правые укрепляют позиции
21:08
Словесная перепалка между Дери и Либерманом
20:46
Резня в лондонской мечети: в полиции сделали заявление
20:25
Скандал с компанией Ганца: Мандельблитт умывает руки
20:04
Резня в лондонской мечети: имама ударили ножом в шею  
19:43
В Таиланде возмущены из-за решения Израиля
19:22
Минздрав: семь лет тюрьмы за нарушение карантина
19:01
У звезды "Гарри Поттера" нашли рак
18:40
Палестинцы устроили беспорядки из-за коронавируса
17:58
Кахоль Лаван: Нетаниягу не выполнит обещание по Хар-Хома
17:37
Кровавые бои в Сирии: первые данные о потерях
17:16
Мэр Тель-Авива собирается судиться с Мири Регев
16:55
У Аббаса разозлились из-за строительства домов в Хар-Хома
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus