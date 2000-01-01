20.02 20:25 MIGnews.com

Скандал с компанией Ганца: Мандельблитт умывает руки

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт дал "зеленый свет" офису государственного прокурора, чтобы тот действовал так, как считает целесообразным в отношении компании по кибербезопасности "Пятое измерение", которую возглавлял председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц.В письме его помощника сказано, что и. о. госпрокурора Дан Эльдад изучил документы, связанные с фирмой, и выслушал мнения соответствующих должностных лиц в государственной прокуратуре, передает The Times of Israel."Генеральный прокурор согласился с исполняющим обязанности государственного прокурора, что, если в будущем возникнут какие-либо подозрения, они будут представлены ему для вынесения решения", – сказано в письме.По данным израильских СМИ, это указывает на то, что Ганц не считается потенциальным подозреваемым, поскольку в противном случае Мандельблитт был бы вовлечен в дело.Ранее израильские телеканалы сообщили, что прокуратура намерена рекомендовать юридическому советнику правительства проверку подозрений на нарушение уголовного кодекса компанией "Пятое измерение" в период, когда совет директоров возглавлял Ганц."Ликуд" обращалась к Мандельблитту еще в ноябре 2019 года, требуя расследование правомерности контракта, в рамках которого израильская полиция выделила 4 миллиона шекелей на один из проектов компании "А-Мимад а-Хамиши".