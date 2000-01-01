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Словесная перепалка между Дери и Либерманом | Фото:20.02 21:08   MIGnews.com

Словесная перепалка между Дери и Либерманом

В среду, 19 февраля, председатель ШАС Арье Дери в интервью радиостанции "Даром" заявил, что глава НДИ Авигдор Либерман, занимая пост министра обороны, не предлагал ликвидировать лидера ХАМАСа Исмаила Ханийю.

"Все это сказки, ничего подобного. Я не хочу вдаваться в подробности, но все разговоры про 48 часов – легенда", – рассказал Дери.

По словам главы ШАС, военно-политический кабинет разрабатывал подробные планы, касающиеся Газы, однако в намерения правительства никогда не входила оккупация сектора, где живут более 2 млн человек.

На следующий день председатель НДИ Авигдор Либерман дал колкий ответ Дери на соответствующее заявление.

"В то время, когда Арье Дери был занят ликвидацией государственного бюджета в пользу иешив и дезертиров, министр обороны Авигдор Либерман представил кабинету безопасности подробный план точечных ликвидаций главарей ХАМАСа и "Исламского джихада". Проблема в том, что кабинет предпочел заняться точечной ликвидацией министра обороны", – парировал председатель НДИ.


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