20.02 17:58 MIGnews.com

Кахоль Лаван: Нетаниягу не выполнит обещание по Хар-Хома

נתניהו מפתיע כמעט כל שבוע : כמעט סיפח את הבקעה , כמעט החיל את החוק במעלה אדומים , כמעט פינה את חאן אל אחמר ועכשיו כמעט ביטל את ההקפאה שהטיל על הבניה בהר חומה.

ב2/3 יהיו רבים וטובים שכמעט יצביעו לו , רק כמעט, לא ממש. https://t.co/N2DPjuU1nY — צבי האוזר Zvi Hauser (@ZviHauser) February 20, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Цви Хаузер раскритиковал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о строительстве дополнительного жилья в районе Восточного Иерусалима.Соответствующее заявление он обнародовал в своем микроблоге в Twitter, предположив, что глава правительства не сдержит своего слова."Нетаниягу удивляет почти каждую неделю: почти аннексировал Иорданскую долину, почти применил израильский закон к Маале Адумим, почти очистил Хан аль-Ахмар и теперь почти отменил заморозку, которую наложил на строительство в Хар Хома", – сказал он.