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Кахоль Лаван: Нетаниягу не выполнит обещание по новым домам | Фото:20.02 17:58   MIGnews.com

Кахоль Лаван: Нетаниягу не выполнит обещание по Хар-Хома

Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Цви Хаузер раскритиковал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о строительстве дополнительного жилья в районе Восточного Иерусалима.

Соответствующее заявление он обнародовал в своем микроблоге в Twitter, предположив, что глава правительства не сдержит своего слова.

"Нетаниягу удивляет почти каждую неделю: почти аннексировал Иорданскую долину, почти применил израильский закон к Маале Адумим, почти очистил Хан аль-Ахмар и теперь почти отменил заморозку, которую наложил на строительство в Хар Хома", – сказал он.




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