Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Peace Now: дома в Хар-Хома – предвыборный ход Нетаниягу | Фото:20.02 15:31   MIGnews.com

Peace Now: дома в Хар-Хома – предвыборный ход Нетаниягу

Организация Peace Now прокомментировала заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о строительстве новых жилых домов в Восточном Иерусалиме.

Представители группы считают соответствующие планы "серьезным ударом" по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

"Это последний пункт, который может позволить территориальное соприкосновение между Вифлеемом и Восточным Иерусалимом – наиболее значимым палестинским мегаполисом – и, если район будет построен, соединить два города будет невозможно", – сказали в организации.

В Peace Now назвали этот шаг "еще одним циничным предвыборным ходом" Нетаниягу. В связи с этим в организации задались вопросом, имеет ли его переходное правительство юридические полномочия для такого решения.

Более того в организации утверждают, что премьер-министр "делает все возможное, чтобы исключить шансы на мир и пресечь попытку разрешения конфликта".

Ранее Нетаниягу заявил, что в районе Хар-Хома будет построено 2200 дополнительных единиц жилья. Премьер-министр также утвердил планы строительства 4000 единиц жилья на Гиват-ха-Матос: 1000 для арабских жителей Бейт-Сафафа и 3000 для еврейских жителей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Саранча атаковала Южный Судан
14:56
Как правильно спланировать пенсию?
14:42
В Иране новые случаи заражения коронавирусом: 2 погибших
14:40
Броневик США не поделил дорогу с российским "Тигром"  
14:30
Израиль снимает запрет на импорт-экспорт из ПА
14:20
МИД Турции: Эрдоган и Путин возможно проведут переговоры
14:18
Палестинцы пытаются договориться об экспорте с Израилем
14:16
В районе Хар-Хома построят 2200 новых домов
14:12
На камеру : Ошрат Котлер разбилась вдребезги   
13:43
Сириец научил дочь смеяться во время взрыва бомб
13:30
Визит Си Цзиньпина в Японию могут отложить
13:25
Новая волна арестов в Саудовской Аравии
13:20
 Амнон Абрамович: Ганца даже не допросят
13:11
Израильтяне с "лайнера коронавируса" покинули судно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus