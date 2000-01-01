Peace Now: дома в Хар-Хома – предвыборный ход Нетаниягу
Организация Peace Now прокомментировала заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о строительстве новых жилых домов в Восточном Иерусалиме.
Представители группы считают соответствующие планы "серьезным ударом" по урегулированию израильско-палестинского конфликта.
"Это последний пункт, который может позволить территориальное соприкосновение между Вифлеемом и Восточным Иерусалимом – наиболее значимым палестинским мегаполисом – и, если район будет построен, соединить два города будет невозможно", – сказали в организации.
В Peace Now назвали этот шаг "еще одним циничным предвыборным ходом" Нетаниягу. В связи с этим в организации задались вопросом, имеет ли его переходное правительство юридические полномочия для такого решения.
Более того в организации утверждают, что премьер-министр "делает все возможное, чтобы исключить шансы на мир и пресечь попытку разрешения конфликта".
Ранее Нетаниягу заявил, что в районе Хар-Хома будет построено 2200 дополнительных единиц жилья. Премьер-министр также утвердил планы строительства 4000 единиц жилья на Гиват-ха-Матос: 1000 для арабских жителей Бейт-Сафафа и 3000 для еврейских жителей.