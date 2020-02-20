20.02 14:16 MIGnews.com

В районе Хар-Хома построят 2200 новых домов

הודעתי היום: נקים שכונה חדשה בירושלים ונרחיב את שכונת הר חומה. pic.twitter.com/JUXqugSFzi — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 20, 2020

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что в четверг, 20 февраля, в районе Хар-Хома в Иерусалиме будет построено 2200 дополнительных единиц жилья.Нетаниягу подчеркнул, что район был основан в 1997 году, и в настоящее время в Хар-Хоме проживает 40 000 человек. Дополнительное жилье привлечет еще 10 000 жителей.Премьер-министр также утвердил планы строительства 4000 единиц жилья на Гиват-ха-Матос: 1000 для арабских жителей Бейт-Сафафа и 3000 для еврейских жителей. Гиват-ха-Матос и Хар-Хома находятся над Зеленой линией в восточном Иерусалиме.Во вторник организация Peace Now сообщила, что на прошлой неделе Министерство строительства подало запрос на постройку 9 000 израильских домов в районе Атарот в северном Иерусалиме.Сообщение появилось, когда министерство транспорта выдвигает планы по расширению скоростного поезда Иерусалим-Тель-Авив до Стены Плача.Новые дома будут расположены между палестинскими районами Кафр-Акаб, Каландия и А-Рам в Иерусалиме. Ожидается, что процесс утверждения запроса займет годы.