В районе Хар-Хома построят 2200 новых домов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что в четверг, 20 февраля, в районе Хар-Хома в Иерусалиме будет построено 2200 дополнительных единиц жилья.
Нетаниягу подчеркнул, что район был основан в 1997 году, и в настоящее время в Хар-Хоме проживает 40 000 человек. Дополнительное жилье привлечет еще 10 000 жителей.
Премьер-министр также утвердил планы строительства 4000 единиц жилья на Гиват-ха-Матос: 1000 для арабских жителей Бейт-Сафафа и 3000 для еврейских жителей. Гиват-ха-Матос и Хар-Хома находятся над Зеленой линией в восточном Иерусалиме.