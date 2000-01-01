20.02 14:12 MIGnews.com

На камеру : Ошрат Котлер разбилась вдребезги

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Телеканал КАН снял получасовую программу, посвященную известной израильской журналистке Ошрат Котлер.Котлер 16 февраля 2019 года на 13-м канале ТВ вела программу о расследовании избиения солдатами ЦАХАЛа двух палестинцев в наручниках, задержанных после теракта в Гиват Асаф.Комментируя инцидент Котлер сообщила: “Мы посылаем наших детей в армию, на территории, и получаем обратно животных. Таковы результаты оккупации”.Котлер рассказала, что после высказываний в эфире программы ее жизнь “превратилась в ад”. Она получила тысячи ненавистных реакций - и даже комментарий премьер-министра Нетаниягу во время заседания кабинета.Котлер говорит: “ Это был шокирующий опыт - идти по улице и осознавать, что кто-то может тебя атаковать, ходить с охранником в Еврейском Государстве. Я боялась. Я боялась Хацеля (известный израильский блоггер) и его банды. После всех этих угроз убить меня, я не знала, как встать утром и начать новый день”.Котлер ранее поведала свою версию того, что же реально произошло в тот злополучный эфир: “Предложение, которое я произнесла было импровизацией, которая должна была исправить ошибку редакторов. Редактор забыл вставить исправленную версию составленного нами пассажа. Его автором был журналист Эрик Вайс, который написал его с великой осторожностью, потому что нашим желанием было, чтобы люди это услышали. Когда я осознала, что предложение не выходит из телесуфлера, я импровизировала по памяти. Должна ли я была это сказать по другому? - Конечно. Не из-за страха, но чтобы люди выслушали. Потому что когда кричишь людям в ухо - и это был крик, люди не слушают”.Программа на КАН, очевидно, должна была реабилитировать Котлер в глазах публики. Но Котлер снова стала гнуть свою линию, сообщив, что не хочет, чтобы “мои дети превратились в солдафонов”.Котлер заявила: “ Я расскажу вам о том, что вы, по всей видимости, этого ничего не видите”. На уточняющий вопрос “Кто это вы?” Котлер ответила: “Публика, все зрители”.Котлер продолжила: “Через две недели после моей программы опубликовали видео, на котором эти солдаты избивают пленных, этих задержанных. Этим солдатам затушевали вокруг глаз, чтобы их не узнали. И чтобы их пожалеть. Это - ОК. Я - за милосердие. Я видела их глаза. Понимаете , о чем я говорю? Я две недели сидела над этой программой с Ариком Вайсом. Чтобы заниматься этой бомбой - и это бомба, это - наши дети! Я вам сказала , что у меня нет фильтров? Эти люди точно также могли быть моими детьми! Это тоже самое, тоже самое! Это больно! Мы ставим их в невозможное положение! Это - безумная реальность! И мы в конце концов, из них это выдавливаем - и это бы выдавили и из тебя, и из меня! У меня нет слов, чтобы объяснить тебе, насколько это больно!”