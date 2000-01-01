20.02 12:48 MIGnews.com

Путь к премьерству проходит через лояльность ортодоксов

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Не важно, как будет называться правительство, где, как прежде, станут заправлять религиозные вымогатели – «правым» или «левоцентристским». Явно, как Ликуд, или тайно, как Кахоль-Лаван, но к такому итогу толкают Израиль лидеры соперничающих «больших» партий.Одну и ту же цель, но разными способами преследуют партия Ликуд и блок Кахоль-Лаван. И пока еще «партия власти», и «бело-голубые» претенденты на руководство правящим кабинетом вот уже третьи выборы обхаживают ультраортодоксов.И те, и другие понимают, что без мандатов партии ШАС и блока Яадут ха-Тора им, каждому по отдельности, никогда не создать правительство под своим руководством. Однако если Нетаниягу и Ликуд демонстративно присягают на верность «харедим» и выпрашивают у них одну клятву за другой, то лидерам блока Кахоль-Лаван приходится ухлестывать за ультраортодоксами украдкой.О тайных переговорах блоков Кахоль-Лаван и Яадут ха-Тора, которые их представители вели осенью прошлого года, в канун роспуска Кнессета 22-го созыва, стало известно недавно. Секретные контакты осуществляли: со стороны «бело-голубых» - член переговорной группы Кахоль-Лаван, глава личного штаба Бени Ганца Ход Бецар, со стороны Яадут ха-Тора - Янкеле Каневский, внук одного из лидеров течения ультраортодоксов-литваков раввина Хаима Каневского. Тогда переговоры результата не дали, и страна пошла на третьи выборы.Однако Бецар и Каневский, как посланцы своих блоков и их лидеров, ведут переговоры и в эти дни, уединяясь, где придется. Например, на недавней свадьбе сестры Янкеле в Бней-Браке, куда был, видимо, с этой целью, приглашен Бецар. Понятно, что не наряды жениха и невесты обсуждали они, а возможные контуры коалиции блока Кахоль-Лаван и всех ультраортодоксальных партий. Ведь Каневский-внук, занимая видное место в своей партии, также очень близок к лидеру ШАС Арье Дери и переговоры с Кахоль Лаван он вел с ведома лидера Дегель ха-Тора Моше Гафни.Кахоль-Лаван назвал информацию о политических посиделках с посланцами Лицмана и Гафни «ложной и изобретенной интересантами». Но тут неожиданно возбудится Биньямин Нетаниягу и потребовал от блока Яадут ха-Тора прекращения контактов с «бело-голубыми». И, как стало известно, советница главы правительства по делам «харедим» Ривка Палох добилась от Янкеле Каневского обещания больше не вести подобные переговоры с конкурентами Ликуда. Давление Нетаниягу на своих союзников и явилось косвенным признанием реальности этих тайных контактов.Лидеры блока Кахоль-Лаван клянутся, что создадут после выборов «правительство, которое примет либеральные принципы и признает Израиль еврейским и демократическим государством». Не верится, что это можно будет сделать, сидя в одном кабинете министров с клерикальными партиями, не считающими себя сионистскими и отрицающими все эти принципы…Если это произойдет, то перестанут стоить даже той бумаги, на которой они написаны, обещания блока Кахоль-Лаван – в экономической, социальной, гуманитарной, правовой и других сферах. Зато резко возрастет цена «подписанного белого листа», куда «харедим» могут внести любые свои требования, который еще несколько месяцев назад столь же клятвенно посулил им Бени Ганц. За союз с ультараортодоксами придется рассчитываться долго и болезненно – и не партиям-победительницам, а всей стране.Поклясться можно в чем угодно, особенно в предвыборную пору. Вот и премьер-министр Нетаниягу, за месяц с небольшим до начала суда над ним, вытянул из руководителей партий ультраортодоксов и радикалов клятву в том, что они порекомендуют на пост главы будущего правительства только его. Если Фортуна отвернется от Биби и в марте, станет ясна цена клятвам ультраортодоксов и радикалов. Они не заставят себя долго уговаривать, и тайные соглашения блоков Кахоль-Лаван, Яадут ха-Тора и ШАС станут явными.Не важно, как будет называться правительство, где, как прежде, станут заправлять религиозные вымогатели – «правым» или «левоцентристским». Явно, как Ликуд, или тайно, как Кахоль-Лаван, но к такому итогу толкают Израиль лидеры соперничающих «больших» партий. Они заранее готовы подчинится религиозному диктату и политическому шантажу, и это делает их неотличимо похожими. Кабинет министров, выносящий решения не в пользу трудящихся, служащих в армии, строящих и защищающих свою страну израильтян, а лишь в угоду уклонистам и разорителям казны, не может считаться органом, управляющим страной по праву и справедливости.Задача партии Наш дом Израиль - получить на этих выборах силу, которая не дала бы осуществиться подобным планам. Только сильная НДИ способна привести к созданию действительно либерального и демократического правительства, у которого слова не расходились бы с делами. Для того, чтобы страной руководила не корыстная закулиса, а честно выбранная власть, и подлинно сионистская партия Наш дом Израиль была бы влиятельной ее частью, надо проголосовать 2 марта бланком с буквой «ламед». Это нужно понять и запомнить!