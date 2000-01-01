20.02 14:20 MIGnews.com

МИД Турции: Эрдоган и Путин возможно проведут переговоры

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в эфире ТВ, что пока на переговорах с российской стороной по Идлибу не достигнуто той точки, где хотелось бы находиться."Возможно, наши лидеры проведут переговоры", - сказал Чавушоглу.Он добавил, что Россия предоставила Турции свои карты, а Турция - свои, где указано расположение всех наблюдательных пунктов, пишут СМИ.По словам Чавушоглу, контакты будут продолжены, чтобы остановить наступление сирийской армии, которое наносит ущерб астанинскому процессу.