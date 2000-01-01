20.02 12:38 MIGnews.com

Против сотрудника Haaretz начато уголовное расследование

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В четверг, 20 февраля, Генеральная прокуратура приказала провести уголовное расследование в отношении активиста и графического дизайнера из Haaretz Джонатана Поллака за подстрекательство к террору и насилию.Против самого Haaretz расследования нет.Решение об открытии уголовного расследования было принято первым заместителем юридического советника Авихая Мандельблита Разом Низри, поскольку Мандельблит в настоящее время находится за пределами страны.Низри принял решение после того, как Поллак опубликовал несколько спорных статей в Haaretz.Он находился в заключении более месяца, отказываясь предстать перед судом по делу Ад Кан, правой организации, которая также начала дело против него. Так как он не считает израильские суды законными из-за отношения к палестинцам.Поллак, как ожидается, будет освобожден из-под стражи, так как в настоящее время нет никаких оснований для его задержания по новому государственному обвинению.Ад Кан рассматривает Поллака как опасного анархиста и подала на него в суд.