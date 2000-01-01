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Против сотрудника Haaretz начато уголовное расследование | Фото:20.02 12:38   MIGnews.com

Против сотрудника Haaretz начато уголовное расследование

В четверг, 20 февраля, Генеральная прокуратура приказала провести уголовное расследование в отношении активиста и графического дизайнера из Haaretz Джонатана Поллака за подстрекательство к террору и насилию.

Против самого Haaretz расследования нет.

Решение об открытии уголовного расследования было принято первым заместителем юридического советника Авихая Мандельблита Разом Низри, поскольку Мандельблит в настоящее время находится за пределами страны.

Низри принял решение после того, как Поллак опубликовал несколько спорных статей в Haaretz.

Он находился в заключении более месяца, отказываясь предстать перед судом по делу Ад Кан, правой организации, которая также начала дело против него. Так как он не считает израильские суды законными из-за отношения к палестинцам.

Поллак, как ожидается, будет освобожден из-под стражи, так как в настоящее время нет никаких оснований для его задержания по новому государственному обвинению.

Ад Кан рассматривает Поллака как опасного анархиста и подала на него в суд.


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