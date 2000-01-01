20.02 12:07 MIGnews.com

Стрип-клуб закрыли, стриптизершу увезли в тюрьму №4

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121-й канал израильского ТВ поведал грустную историю одной из жертв “борьбы с проституцией “ в городе Тель-Авив.26-летняя женщина по имени Б. работала в одном из стриптиз-клубов, закрытых в городе на прошлой неделе. Ее допросили после закрытия клуба - и она уже больше недели сидит в военной тюрьме №4.При проверке в полиции выяснилось, что Б. на протяжении семи лет числится в дезертирах из армии. Ее немедленно передали военной полиции.Б. рассказала корреспондентам канала: "Во время прохождения военной службы у меня образовалось много долгов. Армия не пошла мне навстречу, и не оказала никакой экономической поддержки”.Из-за этого Б. “была вынуждена” начать карьеру стриптизерши. Давалось ей это тяжело: Я почти не спала и почти перестала функционировать. Мое ментальное состояние сильно ухудшилось”.После того, как она прослужила шесть месяцев, командир базы якобы сказал Б, что она может больше на базу не приходить и что она получила освобождение от службы. Б. говорит: "Я так поняла, что с армией закончено. и что я никому ничего не должна. Я не думала что я - дезертир”.Б. говорит, что в прошлом несколько раз сталкивалась с проблемами из-за армии. Два года назад, когда она была беременна, ее арестовали, обнаружив во время рутинной проверки запись о дезертирстве. Ее, однако, освободили, потому что она была беременна, но сказали ей урегулировать отношения с армией.Год назад ее по той же причине арестовали в международном аэропорту Бен-Гурион. Б. говорит: "Полицейские были очень вежливы и приятны. Они отвели меня в боковую комнату, и сказали, что надо подождать, пока не приедет кто-нибудь из армии. Никто не приехал - им они меня отпустили. Я послала все мои документы коменданту города, объяснила что произошло, и что я - не дезертир”.Б. совершенно потрясена тем, что с ней произошло: Меня отвезли в тюрьму номер 4. Это кошмар, которого я никому не пожелаю. меня держат в изоляции из-за того , что боятся, что я повешусь. У меня приступы депрессии”.Б. наняла адвоката Идана Двира, который сумел доказать, что Б. “чистосердечно считала” что не является дезертиром. Военные власти приняли редкое решение, с учетом “трудных обстоятельств жизни Б.” и не стали приговаривать ее к 15 месяцам тюремного заключения, которые ей грозили. В ближайшие дни Б. отправится на ту базу, на которой служила, и получит формальное освобождение от военной службы.