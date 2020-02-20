Визит Си Цзиньпина в Японию могут отложить

Официальный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Японию могут отложить из-за эпидемии коронавируса нового типа в Китае. Об этом стало известно от источников в дипломатических кругах.
По их сведениям, подготовка к визиту председателя Китайской Народной Республики, который запланирован на начало апреля, в настоящее время по факту заморожена, пишет JapanTimes.
Сообщается, что отменена очень важная встреча представителей двух стран на уровне замминистров для проработки экономической части переговоров, которая должна была пройти в китайской столице. Ранее не состоялись и другие контакты такого рода.