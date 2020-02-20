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Визит Си Цзиньпина в Японию могут отложить 20.02 13:30   MIGnews.com

Визит Си Цзиньпина в Японию могут отложить

Официальный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Японию могут отложить из-за эпидемии коронавируса нового типа в Китае. Об этом стало известно от источников в дипломатических кругах.

По их сведениям, подготовка к визиту председателя Китайской Народной Республики, который запланирован на начало апреля, в настоящее время по факту заморожена, пишет JapanTimes.

Сообщается, что отменена очень важная встреча представителей двух стран на уровне замминистров для проработки экономической части переговоров, которая должна была пройти в китайской столице. Ранее не состоялись и другие контакты такого рода.


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