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Галант о деле Мандельблитта-Ашкенази: ждите землетрясения 20.02 10:11   MIGnews.com

Галант о деле Мандельблитта-Ашкенази: ждите землетрясения

Генерал-майор в отставке Йоав Галант, видный члент партии Ликуд и человек, против которого бывший начальник Генштаба Габи Ашкенази действовал в рамках “дела Харпаза” прокомментировал требования опубликовать записи разговором Ашкенази и Авихай мандельблитта.

Галант заявил: “После того, как ордер на запрет публикации этих материалов будет отменен, в государстве Израиль произойдет землетрясение - в отношении всего, что касается Габи Ашкенази в качестве главы Генштаба.  Большинство матерей зададутся вопросом - и это начальника Генштаба, которому была доверена судьба наших сыновей? Это - очень серьезно и страшно. Этот материал должен быть опубликован”.


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