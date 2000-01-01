20.02 09:37 MIGnews.com

По делу 4000 задержан высокопоставленный советник по прессе

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Израильские СМИ сообщают о том, что утром 20 февраля по “делу 4000” задержан еще один подозреваемый -”высокопоставленный и известный советник по связям с прессой”.Ранее по тому же делу были арестованы семь человек, включая семью владельца контрольного пакета акций Безек, Шауля Аловича, и гендиректора компании.Ранее сообщалось о том, что по делу допрошен стратегический советник Безека, Эли Камир.Начальник полиции Израиля, Рони Альшейх заявил: “Мы не работаем на правых, мы не работаем на левых. Мы работаем на закон. Речь идет о политическом деле, из-за того, что мы расследуем деятельность премьер-министра и министров, и но мы расследуем профессионально, мы - вне политической игры. мы должны быть исключительно на стороне закона, и если мы хотим оставаться профессионалами это - единственный способ”.