20.02 07:11 MIGnews.com

По "делу о 4000" Нетаниягу арестован владелец Безек

תיק 4000: תיעוד הארכת מעצרם של בעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ'; מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר; ויועץ התקשורת המקורב לנתניהו, ניר חפץ pic.twitter.com/wvYwHd3cZO — חדשות עשר (@news10) February 19, 2018

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Израильская пресса публикует список лиц, арестованных по “делу 4000”. Среди них - Шауль Алович, владелец контрольного пакета телекоммуникационного гиганта Безек, его сын Ор и его супруга Ирис.Также арестованы бывший генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер, бывший медиа советник Нетаниягу Нир Хефец, генеральный директор Безек Стелла Хендлер и высокопоставленный сановник Безек Амикам Шорем.Срок содержания указанных лиц под стражей продлен на 4-5 дней.Со ссылкой на свои источники в полиции журналист 2-го канала Амнон Абрамович заявил в пятницу, что на этом фоне уже очень скоро может быть открыто новое уголовное расследование под названием "дело 4000" – по аналогии с тремя предыдущими "тысячными" делами против премьера.В общих чертах оно напоминает "дело 2000", в рамках которого полиция уже рекомендовала обвинить Нетаниягу в сговоре с издателем "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом, в рамках которого тот должен был ограничить критику премьера в подконтрольных ему изданиях в обмен на снижение циркуляции своего главного конкурента – газеты "Исраэль Хайом".Однако в центре внимания нового расследования окажутся связи Эловича с премьер-министром и его ближайшими соратниками. Полиция подозревает, что управляемому им телекоммуникационной компании "Безек" предоставлялась помощь со стороны государства взамен на размещение на популярном портале Walla статей, благоприятно освещающих семью премьера.Кроме того, Управление ценных бумаг обнаружило достоверные доказательства того, что другой соратник премьера, бывший генеральный директор министерства связи Шломо Филбер передавал "Безеку" секретные документы своего ведомства, чтобы они могли их комментировать, защищая свои интересы.Минувшей ночью Амнон Абрамович заявил, что Фильбер может стать государственным свидетелем в деле о коррупции Нетаниягу. Такой поворот представляется возможным после того, как Комиссия по ценным бумагам рекомендовала отдать его под суд - несмотря на то, что за свои услуги он не получил никакого вознаграждения от Безек.Алович отвергает все обвинения против него. Он заявил: “Я предлагаю проявлять терпение и не спешить с выводами. Когда все прояснится, все поймут, что никаких преступлений совершено не было”.Второй канал израильского ТВ сообщает, что несмотря на то, что дело было передано полиции только несколько дней назад “адвокаты обвиняемых были потрясены количеством и качеством собранного за последние несколько месяцев материала”.Среди прочего, премьер-министр якобы обещал Аловичу продать walla “по хорошей цене” покупателю, который будет лоялен Нетаниягу. Следователи также утверждают, что Нетаниягу и Алович дружили семьями.Адвокаты Ирис Алович заявили: “Нет никаких оснований для обвинений против госпожи Алович, и ы уверены в том, что все прояснится”.Адвокаты Ора Алович заявили: “Существуют серьезные фактические и юридические аргументы, которые могут подорвать подозрения в отношении Ора Алович, и мы надеемся, что власти придут к такому выводу и как можно быстрее”.