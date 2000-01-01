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Иран сравняет Тель-Авив с землей 20.02 06:58   MIGnews.com

Иран сравняет Тель-Авив с землей

Бывший командующий корпусом стражей исламской революции Ирана генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что иранский удар по Израилю будет настолько мощным, что Биньямин Нетаниягу “не успеет сбежать”.

Резаи заявил: “Если израильтяне решатся предпринять что бы то ни было против Ирана, мы не позволим им сбежать и мы сравняем Тель-Авив с землей”.

Резаи, который сегодня возглавляет влиятельный Совет по политической целесообразности, комментировал последние заявления премьер-министра Нетаниягу, угрожавшего прямым ударом по Ирану.

Резаи также указал на “заговор врагов”: “Враги пытаются представить Исламский Истеблишмент в качестве некомпетентного и натравить массы на государство, но Лидер сказал, что массы поддерживают Истеблишмент”.

Резаи также выразил уверенность в том, что ни Израилю, ни США сейчас не до Ирана: “К счастью, наша конфронтация - с двумя оппонентами, поглощенными внутренними проблемами: один с досье по экономической коррупции, а другой - с нарушениями в ходе предвыборной кампании”.
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