20.02 19:51 MIGnews.com

Нетаниягу: Тот, кто вредит нам, пострадает сам

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии открытия отделения экстренной медицинской помощи в защищённом корпусе госпитализации медицинского центра "Барзилай" в Ашкелоне.Премьер-министр сказал:"Мы укрепляем больницу, потому что наша основная обязанность - обеспечить безопасность граждан. Это первостепенная обязанность каждого правительства. Но оборонительные действия не отменяют необходимости в действиях наступательных, когда это нужно.Когда мы вышли из сектора Газа, некоторые ещё надеялись, что там предпочтут взять курс на спокойную жизнь. Очень скоро оказалось, что обоснованы были именно опасения.Режим ХАМАСа и террористических организаций превратил сектор Газа в пороховую бочку. Мы строим больницы, в то время как они строят террористические туннели и ракеты.У нас нет желания навредить мирной жизни жителей Газы, но они должны знать, что не Израиль несёт ответственность за их проблемы. Ответственность целиком лежит на экстремистах, которые возглавляют сектор.Мы не намерены игнорировать попытки нарушить наш суверенитет или нанести вред нашим солдатам и мирным жителям. Мы доказываем это раз за разом. Каждый акт агрессии со стороны террористических элементов получает решительный, мощный ответ сил безопасности и Армии обороны Израиля.Мы не потерпим обстрелов, не потерпим проникновений на нашу территорию, не потерпим установку взрывных устройств на границе, как произошло в конце прошлой недели.Тот, кто вредит нам, пострадает сам. Тот, кто ничего не делает, чтобы успокоить ситуацию, а предпочитает подливать масло в огонь, будет нести полную ответственность.Мы продолжим защищать южный регион и укреплять Ашкелон".