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Либерман навестил солдат, раненых на границе с Газой | Фото:20.02 18:33   MIGnews.com

Либерман навестил солдат, раненых на границе с Газой

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сегодня навестил двух солдат, пострадавших в субботнем взрыве на границе с Газой.

Об этом во вторник, 20 февраля сообщает Arutz Sheva.

Отметим, что визит состоялся в Медицинском центре Сорока в Беэр-Шева.

Глава оборонного ведомства выразил свою признательность раненым и всем солдатам ЦАХАЛа, которые защищают Израиль от провокаций со стороны сектора Газы, обеспечивая мир и безопасность жителям государства.

"Я приехал к вам сразу после визита на границу с сектором Газы, где выслушал отчеты об инциденте и его последствиях. ЦАХАЛ привлечет к ответственности тех, кто заложил взрывное устройство и тех, кто их послал. Мы гордимся вами и предоставим вам всю необходимую помощь и поддержку", - подчеркнул политик.

Он пообещал, что израильская армия примет необходимые меры, чтобы организаторы взрыва поплатились за свои действия.

Напомним, ранее сегодня Либерман выступил с заявлением, пообещав принять меры против подстрекательств ХАМАСа в секторе Газа, и пригрозил палестинцам более агрессивными действиями в ответ на будущие атаки.
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