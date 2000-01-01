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Утвержден жилищный проект для военнослужащих-контрактников | Фото:21.02 06:28   MIGnews.com

Утвержден жилищный проект для военнослужащих-контрактников

Министр обороны Авигдор Либерман утвердил проекты, согласно которым в Офакиме, Ашкелоне, Лоде, Йокнеаме и других городах для военнослужащих-сверхсрочников будут построены 600 единиц жильця.

Об этом во вторник, 20 февраля сообщается в пресс-релизе военного ведомства.

Согласно планам Минобороны, около 150 единиц жилья будет построено в Лоде, в Рамат-Ишай — 50, Йокнеаме — 60, Кфар Врадим — 100, Ашкелоне — 150, Офакиме — 90.

По словам Либермана, одной из главных задач данного проекта является создание условий для того, чтобы контрактники могли жить в непосредственной близости от новых военных баз, на которых они проходят службу.

"Самая важная составляющая мощи Государства Израиль — это национальная стойкость. Именно поэтому мы не только вкладываем огромные средства в поддержку промышленности и перенос военных баз в регионы развития, но и мотивируем как можно большее число солдат сверхсрочной службы перебираться туда жить со своими семьями ", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
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