21.02 06:28 MIGnews.com

Утвержден жилищный проект для военнослужащих-контрактников

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Министр обороны Авигдор Либерман утвердил проекты, согласно которым в Офакиме, Ашкелоне, Лоде, Йокнеаме и других городах для военнослужащих-сверхсрочников будут построены 600 единиц жильця.Об этом во вторник, 20 февраля сообщается в пресс-релизе военного ведомства.Согласно планам Минобороны, около 150 единиц жилья будет построено в Лоде, в Рамат-Ишай — 50, Йокнеаме — 60, Кфар Врадим — 100, Ашкелоне — 150, Офакиме — 90.По словам Либермана, одной из главных задач данного проекта является создание условий для того, чтобы контрактники могли жить в непосредственной близости от новых военных баз, на которых они проходят службу."Самая важная составляющая мощи Государства Израиль — это национальная стойкость. Именно поэтому мы не только вкладываем огромные средства в поддержку промышленности и перенос военных баз в регионы развития, но и мотивируем как можно большее число солдат сверхсрочной службы перебираться туда жить со своими семьями ", — подчеркнул глава оборонного ведомства.