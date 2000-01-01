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Виктор Орбан обвинил Европу в продвижении ислама | Фото:20.02 17:53   MIGnews.com

Виктор Орбан обвинил Европу в продвижении ислама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в в продвижении ислама.

Об этом политик заявил в воскресенье, 19 февраля, в своем ежегодном обращении к нации, передает Arutz Sheva.

В своем выступлении Орбан назвал христианство "последней надеждой Европы".

Он отметил, что Запад "проложил путь к упадку христианской культуры" и способствовал распространению ислама, в то время как администрация венгерского премьера "не дала исламскому миру наводнить нас с юга".

"Урожденные немцы вынуждены покидать большинство крупных городов в Германии, потому что иммигранты всегда занимают крупные города в первую очередь", - подчеркнул венгерский премьер.

"Мы - те, кто считает, что христианство - последняя надежда Европы", - сказал он.

"Из-за иммиграции над Европой сгущаются тучи, — утверждает Орбан. — Нации перестанут существовать, Запад падет, а Европа даже не осознает того, что ее завоевали".

Политик также призвал к созданию "глобального альянса" против миграции.

Отметим, политик неоднократно выступал против беженцев. В январе он предположил, что 2018 год будет годом "очень острых дискуссий" по вопросу миграции. Кроме того, он заявил, что "жители Евросоюза однозначно не хотят принимать мигрантов", которых им навязывают.
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