Виктор Орбан обвинил Европу в продвижении ислама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в в продвижении ислама.
Об этом политик заявил в воскресенье, 19 февраля, в своем ежегодном обращении к нации, передает Arutz Sheva.
В своем выступлении Орбан назвал христианство "последней надеждой Европы".
Он отметил, что Запад "проложил путь к упадку христианской культуры" и способствовал распространению ислама, в то время как администрация венгерского премьера "не дала исламскому миру наводнить нас с юга".
"Урожденные немцы вынуждены покидать большинство крупных городов в Германии, потому что иммигранты всегда занимают крупные города в первую очередь", - подчеркнул венгерский премьер.
"Мы - те, кто считает, что христианство - последняя надежда Европы", - сказал он.
"Из-за иммиграции над Европой сгущаются тучи, — утверждает Орбан. — Нации перестанут существовать, Запад падет, а Европа даже не осознает того, что ее завоевали".
Политик также призвал к созданию "глобального альянса" против миграции.
Отметим, политик неоднократно выступал против беженцев. В январе он предположил, что 2018 год будет годом "очень острых дискуссий" по вопросу миграции. Кроме того, он заявил, что "жители Евросоюза однозначно не хотят принимать мигрантов", которых им навязывают.