20.02 15:44 MIGnews.com

В ООН опасаются войны между Израилем и "Хизбаллой"

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Война между армией Израиля и боевиками "Хизбалллы" может стать "худшим ночным кошмаром".Об этом во вторник, 20 февраля заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.По его словам, при прямой конфронтации между Израилем и "Хизбаллой" масштабы разрушений на территории Ливана будут огромными.Генсек подчеркнул, что пока что обе стороны не проявляют заинтересованности в конфронтации, но добавил, что "порой искры бывает достаточно, чтобы разгорелся такой конфликт".Отметим, что с таким заявлением Гутерриш выступил после того, как террористическая группировка "Хизбалла" пригрозила уничтожением израильских буровых установок, используемых для добычи природного газа с месторождений в Средиземном море.