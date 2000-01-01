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В ООН опасаются войны между Израилем и `Хизбаллой` | Фото:20.02 15:44   MIGnews.com

В ООН опасаются войны между Израилем и "Хизбаллой"

Война между армией Израиля и боевиками "Хизбалллы" может стать "худшим ночным кошмаром".

Об этом во вторник, 20 февраля заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По его словам, при прямой конфронтации между Израилем и "Хизбаллой" масштабы разрушений на территории Ливана будут огромными.

Генсек подчеркнул, что пока что обе стороны не проявляют заинтересованности в конфронтации, но добавил, что "порой искры бывает достаточно, чтобы разгорелся такой конфликт".

Отметим, что с таким заявлением Гутерриш выступил после того, как террористическая группировка "Хизбалла" пригрозила уничтожением израильских буровых установок, используемых для добычи природного газа с месторождений в Средиземном море.
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