Карта иранских баз в Сирии

Американские аналитики сообщают о том, что на территории Сирии расположены десять иранских военных баз, две из них - на границе с Израилем. На базах проходят подготовку милиции , лояльные президенту Сирии Башару Асаду. Их могут использовать в будущем конфликте с Израилем.
Согласно большому материалу, опубликованному в The New York Times, на базах подготовлены 20 тысяч солдат, что дает Тегерану “реальные мускулы” в Сирии.
Среди этих 20 тысяч около 6 тысяч - люди “Хизбаллы”. Большая часть остальных - шииты из Афганистана, Ливана, Ирака и Пакистана. Их заманили на войну в Сирии обещанием денег и призывами защитить шиитскую веру.
Али Алфонех, исследователь из Atlantic Council говорит, что количество погибших в боях шиитских боевиков в последнее время резко снизилось - но несмотря на то, что Асад побеждает в войне, они не собираются покидать Сирию. Вместо этого они переводят свой прицел на Израиль. Альфонех говорит: “Иран осознал, что в реальности можно держать фронт против Израиля в состоянии “ни мира ни войны”.
Альфонех идентифицировал три главных иранских базы в Сирии - одну близ Алеппо и две к югу от Дамаска. Также есть семь второстепенных баз близ линий фронта, там где в боях активно участвуют иранские прокси.
В ноябре были опубликованы снимки израильских спутников, на которых видно строительство большой иранской базы в аль-Кисва, близ Дамаска, в 50 км от границы с Израилем. База подверглась ударам ВВС Израиля 10 февраля.
Амир Тумадж, аналитик из говорит: “Конечная цель - превратить Сирию в случае еще одной войны в новый фронт между Израилем, Ираном и “Хизбаллой”. Это не просто цель. Они превращают это в реальность”.
Ключом иранской стратегии, как и в других странах, является не физический контроль над территорией, но создание связей с местными силами, которые разделяют их цели и получают иранское финансирование и навыки.
Некоторые люди в Израиле начинают говорить о “Первой Северной Войне” - подразумевая, что столкновение с “Хизбаллой” будет означать, что ЦАХАЛу придется воевать не только на ливанской, но и на сирийской границе. при этом существует опасность применения против Израиля высокоточных вооружений. Яков Амидрор, бывший советник по национальной безопасности Израиля говорит: “Израиль столкнулся не только с количественной, но и с качественной угрозой чувствительным объектам своей инфраструктуры”.
Идея постоянного иранского присутствия в Сирии тревожит Израиль, который опасается, что столкнется с угрозой, подобной той, что существует в Ливане. В последние месяцы Израиль осознал, что ему придется решать эту проблему самостоятельно, и что рассчитывать на помощь США или России не приходиться. Именно этим объясняется интенсификация израильских атак в Сирии и рейды ВВС в глубине сирийской территории.
Не ограничиваясь этим, Израиль наращивает объемы прямой помощи, в том числе и военной, мятежникам в Кунейтре. С января 2018, после того, как администрация Трампа прекратила выплату зарплат “умеренным” мятежникам “Южного Фронта” в Дераа и Кунейтре, Израиль взял на содержание семь милиций, оперирующих в приграничной зоне. Более того, Израиль, через Россию, добился выгодного для себя варианта “соглашения” о примирении” между мятежниками и Асадом в Бейт Джан. Согласно условиям соглашения, милиция, поддерживаемая Израилем, остается у границы, и одной из ее задач является недопущение про-иранских элементов в приграничную полосу. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Зона де-эскалации Кунейтра. Вернувшиеся в лоно сирийского государства на содержании Израиля".
Обе стороны заявляют, что не хотят войны - из опасения массовой гибели гражданского населения и масштабных разрушений. Но чем более Иран укрепляется в Сирии, тем с большим давлением и требованиями нанести превентивный удар сталкиваются израильские лидеры - и тем большими становятся шансы на то, что любой просчет одной из сторон может спровоцировать большую войну.