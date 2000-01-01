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Фото: Esther Vargas/flickr 21.02 01:45   MIGnews.com

Роскомнадзор пока не будет блокировать YouTube в России

На сегодняшний день Роскомнадзор не рассматривает вопрос о блокировке YouTube на территории России из-за ролика основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на своего корреспондента, находящегося на коллегии ведомства.

По словам Жарова, Роскомнадзор направил письмо в YouTube с требованием удалить контент с запрещенной информацией, однако в компании проигнорировали жалобу. Но при этом, он уверил, что сотрудники ведомства продолжают вести диалог с видеохостинговой компанией.

"Наш диалог с YouTube говорит о том, что уровень принятия решений поднимается все выше. Сегодня утром нам сообщили, что руководство Google склоняется к тому, чтобы дождаться основного судебного решения, и потом принимать решение о блокировке [контента]", — приводит агентство слова Жарова.

Напомним, 8 февраля Алексей Навальный опубликовал материалы расследования о связях вице-премьера Сергея Приходько и предпринимателя Олега Дерипаске. Разбирательство было основано на публикациях в Instagram Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), которая вместе с ними отдыхала на яхте бизнесмена в 2016 году. Кроме того, "девушка из эскорта", как ее назвал Навальный, описала все их "приключения" в своей книге "Дневник по соблазнению миллиардера".
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