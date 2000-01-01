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Наказание за муэдзины по утрам - 10 тысяч шекелей 20.02 13:39   MIGnews.com

Штраф муэдзинам по утрам - 10 тысяч шекелей

В Кнессете возобновится обсуждение "закона о муэдзинах", который вернется в еще более строгой редакции, составленной комиссией во главе с министрами Гиладом Эрданом и Зеэвом Элькиным, сообщает "Хадашот".

Теперь мечети, применяющие громкоговорители для призыва к молитве в то время суток, когда это может беспокоить местных жителей, будут вынуждены заплатить 10 000 шекелей штрафа, а при заядлом нарушении общественного спокойствия полицейские смогут совершать рейды и конфисковать муэдзины.

Таким образом, их инициатива объединила две предыдущие версии законопроекта:

Первый – авторства депутатов Давида Битана ("Ликуд") и Моти Йогева ("Еврейский дом") – запрещал местам отправления культа использовать громкоговорители с 23:00 до 7:00, а также ограничивал уровень децибел громкоговорителей в оставшееся время.

Второй – авторства Роберта Илатова ("Наш дом Израиль") - полностью запрещал всем религиозным учреждениям использовать громкоговорители, а за нарушение налагать на них штрафы в размере от 5000 до 10 000 шекелей.

Депутат от НДИ приветствовал такое решение комиссии, заявив, что это позволит "закону о муэдзинах" продвинуться вперед.

"Нам пора урегулировать вопрос о громкоговорителях в мечетях раз и навсегда. Во всем мире, в том числе в арабских странах, этот вопрос регулируется на законодательном уровне, и у Израиля нет причин придерживаться другой точки зрения. Сотни тысяч израильских граждан, живущих в смешанных районах, заслуживают на спокойный сон", - заявил Роберт Илатов.

Моти Йогев констатировал, что после одобрения министрами внутренней безопасности и охраны окружающей среды законопроект отправится в комиссию по законодательству, после одобрения которой будет выставлен на голосование в Кнессете.

Стоит отметить, что ортодоксальные партии уже заявили, что будут голосовать против этого законопроекта.
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