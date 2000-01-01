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`Биби менял прокуратуру на закрытие дела против Сары` | Фото: Амос Бен Гершом, GPO20.02 12:47   MIGnews.com

"Нетаниягу пытался подкупить судью"

Соратника премьер-министра Биньямина Нетаниягу подозревают в том, что он предлагал израильской судье должность юридического советника правительства в обмен на закрытие дела о несоразмерных тратах его супруги на доставку готовых блюд и найме шеф-поваров для работы в резиденции.

Об этом стало известно утром 20 февраля от журналиста "Маарив" Бена Каспита, который и ранее публиковал нелицеприятные материалы о Саре Нетаниягу.

Он утверждает, что в 2015 году через посредника личный представитель премьера Нир Хефец предложил судье в отставке Хиле Герстель место юридического советника правительства на том условии, что она использует это назначение, чтобы закрыть дело против Сары Нетаниягу. Как отмечается, судью это очень сильно потрясло.

О правдоподобии данных утверждений судить сложно, так как Герстель юрсоветником так и не стала. Впрочем и этого оказалось достаточно, чтобы полиция вызвала ее и Хефеца для допроса во вторник, 20 февраля.

Премьер-министр уже опроверг данные обвинения.

"Нир Хефец никогда не делал такого бредового предложения главе правительства и его супруге, они никогда не просили его делать подобного предложения, и мы не верим, что Хефец даже мог подумать об этом. Скоро обвинят супругов Нетаниягу и в убийстве Арлозорова", - говорится в заявлении Биньямина Нетаниягу.
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