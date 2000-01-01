"Нетаниягу пытался подкупить судью"

Он утверждает, что в 2015 году через посредника личный представитель премьера Нир Хефец предложил судье в отставке Хиле Герстель место юридического советника правительства на том условии, что она использует это назначение, чтобы закрыть дело против Сары Нетаниягу. Как отмечается, судью это очень сильно потрясло.
О правдоподобии данных утверждений судить сложно, так как Герстель юрсоветником так и не стала. Впрочем и этого оказалось достаточно, чтобы полиция вызвала ее и Хефеца для допроса во вторник, 20 февраля.
Премьер-министр уже опроверг данные обвинения.
"Нир Хефец никогда не делал такого бредового предложения главе правительства и его супруге, они никогда не просили его делать подобного предложения, и мы не верим, что Хефец даже мог подумать об этом. Скоро обвинят супругов Нетаниягу и в убийстве Арлозорова", - говорится в заявлении Биньямина Нетаниягу.