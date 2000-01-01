20.02 12:19 MIGnews.com

Эрдоган рассказал о дальнейших планах турецкой армии в Сирии

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Турецкая армия планирует окружить сирийский город Африн, чтобы пресечь поддержку курских вооруженных отрядов извне. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития."Таким образом, будет пресечена поддержка извне (курдских сил.). Тогда никто не сможет вести никакого торга. Мы покажем тем, кто хочет создать террористический коридор у южных границ Турции, что это не так легко сделать",— отметил глава турецкого правительства.Ранее в СМИ сообщалось, что курды договорились с Дамаском о том, что сирийские правительственные войска войдут в Африн, чтобы защитить город атак турецкой армии. Однако в Анкаре такие сведения назвали дезинформацией.Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), которых считает террористами, угрожающими безопасности страны. На стороне Турции выступают боевики "Сирийской-свободной армии".При этом руководство Сирии решительно осудила действия Турции на своей территории.