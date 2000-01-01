20.02 12:02 MIGnews.com

Альшейх: сливы в прессу идут не от полиции, а от обвиняемых

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В ходе заседания комитета Кнессета по внутренним делам начальник израильской полиции Рони Альшейх прокомментировал систематические “сливы” информации о ходе расследований дел против Биньямина Нетаниягу в прессу.Альшейх заявил, что информация сливается подследственными через их адвокатов, с тем, чтобы “передать информацию другим подследственным”, с которыми они не могут говорить напрямую”.Альшейх провозгласил: “Кто-то просто хочет продемонстрировать, что полиция организует “сливы”. Я никогда не говорил и не встречался с медиа-персонами без того, чтобы меня сопровождал пресс-представитель полиции. Так мы сохраняем чистоту полиции. Это называется”особый запрет на отношения с