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Ливан готов разрешить газовый конфликт с Израилем силой 20.02 11:35   MIGnews.com

Ливан готов разрешить газовый конфликт с Израилем силой

Командующий вооруженными силами Ливана генерал Джозеф Аюн предупредил Израиль о том, что его страна готова “использовать любые средства против израильской агрессии”.

Предупреждение передано общепринятым в наши дни способом - через твиттер.

Аюн написал: “Я подтверждаю наше категорическое отрицание любых попыток нарушить ливанский суверенитет и его священное право эксплуатировать свои экономические интересы. Армия не остановится перед использованием любых методов для того,чтобы остановить израильскую агрессию”.

Генерал Аюн комментировал острый конфликт, возникший после того, как Ливан провел тендер на добычу газа на оффшорных месторождения Блок 4 и Блок 9, которые, с точки зрения Израиля находятся в оспариваемой зоне.
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