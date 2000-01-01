В Польше пояснили к чему ведет закон о Холокосте

В МИДе Польши пояснили, что Закон о Холокосте позволит говорить обо всех причастных к уничтожению евреев, независимо от их национальности. Так прокомментировал законопроект министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе телефонного разговора с его польским коллегой Матеушем Моравецким заявил, что слова Маравецкого про евреев, причастных к Холокосту являются неприемлемы.
"Были предатели среди поляков, и были герои. Были, однако, случаи, что евреи, пойманные немцами, предавали поляков, которые их укрывали. Ситуация была чрезвычайно сложная. Нужно это все рассказывать", — сказал Чапутович, отметив, что законопроект не запрещает говорить правду.
В начале февраля президент республики Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения в причастности польского народа к Холокосту и пособничеству нацистам.