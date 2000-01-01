Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Координация полиции и медиа: Альшейха `жарят` в Кнессете 20.02 10:23   MIGnews.com

Координация полиции и медиа: Альшейха "жарят" в Кнессете

Начальник израильской полиции генерал Рони Альшейх прибыл на заседание комитета Кнессета по внутренним делам.

Темой обсуждения в Кнессете является интервью Альшейха Илане Даян в программе Увда.

Член Кнессета Мики Зоар поставил прямой вопрос: “Как может управление по борьбе с коррупцией 433 , начальник которого генерал Ройтман уверен в том, что Нетаниягу подсылает к нему частных детективов вести следствие против премьер-министра?”

Зоар заявил: “Леваки наперегонки бегут спасать полицию, потому что ее позиция совпадает с позицией левых. Существует тревожная координация между полицией и прессой. Она превращает все расследование в нечто, что необъективное”.

Зоар потребовал немедленного создания независимой комиссии, которая расследует намеки Альшейха на то, что со стороны премьер-министра оказывалось давление на следователей. ведущих дела против него.

Из зала заседаний были удалены члены Кнессета Лея Фадида и Ахмед Тиби, Мики Розенталя и Йоси Йойна после того, как они несколько раз прерывали выступающих.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:37
Выгул собаки продлевает жизнь
22:40
Стокгольмский террорист хотел отомстить Швеции ради ИГ
21:48
"Аббас является причиной проблемы, а не ее решением"
21:31
Турки "бомбят" проправительственные войска в Африне
21:11
В Израиле задержали "пограничников-дилеров"
21:05
Нетаниягу ответил на заявление Аббаса о мирном процессе
21:03
Героиня пожара в Ашдоде подозревается в поджоге
20:29
Железнодорожной станции в Афуле присвоено имя героя Израиля
19:51
Нетаниягу: Тот, кто вредит нам, пострадает сам
19:33
Книга тюремщика стала бестселлером, но денег он не получит
18:48
Нетаниягу: Израиль готов дать бой ХАМАСу
18:33
Либерман навестил солдат, раненых на границе с Газой
18:14
В Эстонию не доехали российские сигареты
17:53
Виктор Орбан обвинил Европу в продвижении ислама
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus