20.02 10:23 MIGnews.com

Координация полиции и медиа: Альшейха "жарят" в Кнессете

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Начальник израильской полиции генерал Рони Альшейх прибыл на заседание комитета Кнессета по внутренним делам.Темой обсуждения в Кнессете является интервью Альшейха Илане Даян в программе Увда.Член Кнессета Мики Зоар поставил прямой вопрос: “Как может управление по борьбе с коррупцией 433 , начальник которого генерал Ройтман уверен в том, что Нетаниягу подсылает к нему частных детективов вести следствие против премьер-министра?”Зоар заявил: “Леваки наперегонки бегут спасать полицию, потому что ее позиция совпадает с позицией левых. Существует тревожная координация между полицией и прессой. Она превращает все расследование в нечто, что необъективное”.Зоар потребовал немедленного создания независимой комиссии, которая расследует намеки Альшейха на то, что со стороны премьер-министра оказывалось давление на следователей. ведущих дела против него.Из зала заседаний были удалены члены Кнессета Лея Фадида и Ахмед Тиби, Мики Розенталя и Йоси Йойна после того, как они несколько раз прерывали выступающих.