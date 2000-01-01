20.02 11:22 MIGnews.com

Прокурор Черногории обвинил РФ в попытке госпереворота

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Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич уверен, что к попытке госпереворота во время парламентских выборов в стране причастны некоторые "российские государственные органы". Такие выводы были сделаны на основе показаний фигурантов дела и данных их разговоров, заявил прокурор в эфире черногорского "Первого телеканала".Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на анонимный источник в правительстве Великобритании сообщила, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы. В России подобные обвинения уже не раз опровергали.Дело о подготовке переворота и терактов на парламентских выборах было возбуждено в октябре 2016 года. 16 октября, в день голосования, власти объявили о задержании 20 подозреваемых.В планировании убийства бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича, а также в организации преступной группы подозревается россиянин Эдуард Широков. При этом черногорский прокурор утверждает, что это не настоящая его фамилия."Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности", — заявил Катнич.45-летний гражданин России объявлен в розыск. Еще один "заговорщик" Александр Синджелич сейчас имеет статус сотрудничающего со следствием свидетеля. По приглашению Широкова он приезжал в Москву для проверки на возможность участия в операции."За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы", — подчеркнул прокурор Черногории.Всего фигурантами дела являются 25 человек. Обвинительное заключение в связи с попыткой государственного переворота будет готово до 15 апреля, передает РИА Новости.