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Представители КНДР могут поехать в США на переговоры | Фото: Thinkstock20.02 10:24   MIGnews.com

Представители КНДР могут поехать в США на переговоры

Издание Washington Post располагает информацией, что высокопоставленные представители властей КНДР могут нанести визит в США и встретиться там с бывшими чиновниками. Переговоры (в случае, если они состоятся) станут первой встречей подобного формата за пять лет.

За последние восемь лет организация переговоров сильно усложнилась, напоминает РИА Новости. Отношения двух стран еще более обострились из-за ракетных испытаний КНДР и убийства брата северокорейского лидера, Ким Чен Нама, произошедшее в Малайзии.

Визит властей КНДР может стать сигналом готовности Ким Чен Ына к диалогу с администрацией Трампа. В настоящее время переговоры лишь планируются, однако известно, что делегацию, скорее всего, возглавит Чхве Сон Хи — глава департамента по делам США в МИД КНДР.

Известно также, что переговоры состоятся в Нью-Йорке через несколько недель, однако визовый вопрос для делегатов до сих пор не решен.
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