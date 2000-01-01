20.02 08:52 MIGnews.com

Нетаниягу обещал арабским лидерам заморозить строительство

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он присутствовал на секретной встрече на высшем уровне с арабскими лидерами на региональном мирном саммите в прошлом году, где обсуждался план из пяти пунктов, который включал предложение заморозить строительство в районах за пределами поселений на территории Иудеи и Самарии.Согласно сообщению издания Haaretz в понедельник, 20 февраля, на встрече в прошлом году с тогда еще госсекретарем США Джоном Керри, президентом Египта Абделем-Фаттах аль-Сиси и королем Иордании Абдуллой, 21 февраля 2016 года, Нетаниягу просил, чтобы в обмен на замораживание строительства США признают расширение в рамках крупных блоков поселений, районов, которые, как ожидается, останутся частью Израиля в любом мирном соглашении с палестинцами.По словам представителя США и израильского источника, знакомого с планом, премьер подробно изложил пять шагов, которые Израиль может предпринять, чтобы содействовать региональной мирной инициативе, направленной на возрождение мирных переговоров с палестинцами, а также просил США заверения по ряду вопросов, как сообщает Haaretz.План, в соответствии с этими двумя источниками, включает:1. Одобрение крупного палестинской строительства и продвижение экономических инициатив в зоне С на территории Иудеи и Самарии, где Израиль осуществляет контроль безопасности, одобрение проектов по инфраструктуре в секторе Газа, а также более тесная координация с Палестинской администрацией, включающая разрешение на ввоз оружия, необходимго ее силам безопасности.2. Позитивные общественные связи израильского правительства с Арабской мирной инициативой 2002 года, также известной как саудовская инициатива, в том числе готовность вести переговоры с арабскими государствами.3. Поддержка и активное участие арабских стран в региональном мирном саммите, в том числе дипломатические связи с высокопоставленными должностными лицами из Саудовской Аравии, ОАЭ и других суннитских государств для проведения публичного собрания с участием Нетаниягу.4. Практическое американское признание строительства в блоках поселений в обмен на замораживание строительства за пределами этих областей.5. Гарантия администрацией тогдашнего президента США Барака Обамы блокировать какие-либо шаги против Израиля в Организации Объединенных Наций, включая использование его права вето в Совете Безопасности.Ранее в воскресенье, 19 февраля, премьер-министр Нетаниягу подтвердил, что он присутствовал на секретном саммите в Акабе, но сказал, что он был инициатором встречи, а не Керри."Разоблачение" произошло спустя дни после того, Нетаниягу призвал к такой инициативе на своей первой встрече с президентом США Дональдом Трампом.Несмотря на наличие двух основных принципов, о которых Нетаниягу неоднократно заявлял - признание Израиля как Еврейского государства и сотрудничество с региональными арабскими странами - премьер-министр заявил, что он отверг это предложение в Акабе, заявив, что он не смог бы получить одобрение от своей воинственной коалиции.