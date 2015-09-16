Столица изнасилований оскорблена высказываниями Трампа
Либеральная пресса продолжает праздновать очередной ляп президента Трампа, породивший цунами саркастических комментариев.
Трамп, на ралли во Флориде заявил: “мы должны заботиться о безопасности страны. Посмотрите на то, что творится в Германии. Посмотрите на то, что случилось прошлой ночью в Швеции. В Швеции, вы можете в это поверить? Швеция. они приняли большое количество иммигрантов. И у них теперь такие проблемы, которых никогда не было”.
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт написал в твиттере: “Прошлой ночью?Да что же он курит? Полно вопросов”
Некоторые обозреватели предположили, что Трамп перед ралли посмотрел материала на Fox News, в который был включен отрывок документального фильма Ами Горовиц об иммигрантском насилии в Швеции.
Позднее Трамп подтвердил это, сказав: “Мое заявление о том, что происходит в Швеции основывалось на репортаже, показанном Fox News”.
Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Сара Хукаби Сандерс заявила: “Он говорил о растущем количестве преступлений и уровня насилия в общем, не о конкретном инциденте”.
Фильм Горовиц со скандалом был показан в прошлом году. В нем рассказывалось о “запретных зонах, куда боится сунуть нос полиция”.
Горовиц во время съемок заявил: “За последние два года они приняли больше 350 тысяч сирийских беженцев. причина, по которой я поехал на съемки - я хотел расследовать, каким образом Швеция превратилась в столицу изнасилований Европы. Изнасилования здесь были, но их было немного. И теперь количество изнасилований стремительно растет по всей Европе”.
Политкорректные шведские власти утверждают, что их статистика не подтверждает оценок Горовица, и что в их стране просто подается гораздо больше заявлений о сексуальных атаках - по сравнению с другими европейскими государствами - потому что больше жертв готовы об этом сообщать, а не из-за большего насилия.
Шведская служба безопасности поспешила заявить, что в настоящий момент не видит никаких террористических угроз, и не отвечает ни на какие атаки.
По официальным данным, преступность в прошлом году в Швеции увеличилась на 4%, “главным образом, за счет хакерства и компьютерных преступлений”.
Благостная картинка, рисуемая властями гуманитарной сверхдержавы” имеет весьма отдаленное отношение к действительности. Сорок лет назад шведский парламент единогласно принял решение о превращении страны в "мультикультурное общество". С тех пор количество преступлений с применением насилия увеличилось на 300%. В 1975 году полиция зафиксировала 421 изнасилование, в 2014 - 6 620.
В 2014 году шведская полиция зафиксировала 6 509 изнасилования, в то время как датская - лишь 392. Население Дании - примерно половина от шведского , но даже с учетом этого, разница - огромна. Шведские власти, пользующиеся “статистикой, не подтверждающих утверждений о росте изнасилований” делают все, чтобы эта статистика не велась, запутывалась и не раскрывала информации о происхождении насильников. Подробнее об этом можно прочитать в материале "1975-2015: Количество изнасилований в Швеции увеличилось на 1 472%".