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flickr 21.02 07:44   MIGnews.com

Трамп ждет результатов повышения военных расходов в Европе

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что глава государства Дональд Трамп ждет к концу текущего года результатов повышения военных расходов в Европе.

В ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась в Брюсселе, Пенс подчеркнул:

"Президент Трамп ожидает результатов от 27 стран — членов альянса к концу года. Штаты выполнят свою часть, но европейская оборона требует тех же обязательств от Европы. Президент ждет реального прогресса к концу этого года".

Ранее Джеймс Мэттис, глава Пентагона предупредил, что если страны-члены НАТО не будут вовремя платить взносы, то Вашингтон, в свою очередь, "снизит свои обязательства".
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