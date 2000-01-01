20.02 21:39 MIGnews.com

В штабе партии Марин Ле Пен прошел обыск

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Правоохранительные органы Франции провели обыск в штаб-квартире партии "Национальный фронт", лидер которой Марин Ле Пен также является и кандидатом в президенты Франции. Уточняется, что обыски прошли пригороде Парижа Нантер.В сообщении, опубликованном на официальном сайте партии, говорится, что обыск был проведен в рамках проверки, которую инициировал еще 2 года назад министр юстиции Кристиан Тобирой по запросу Мартина Шульца, главы Европарламента.Также отмечается, что это второй по счету обыск в офисе Ле Пен в рамках этой проверки. Во время предыдущих следственных действий никаких доказательств незаконной деятельности со стороны "Национального фронта" не было выявлено.В свою очередь, партия обвинила полицию в попытке подорвать репутацию Ле Пен перед президентскими выборами.Со стороны правоохранительных органов Франции комментариев не поступало.