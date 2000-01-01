Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












20.02 21:39   MIGnews.com

В штабе партии Марин Ле Пен прошел обыск

Правоохранительные органы Франции провели обыск в штаб-квартире партии "Национальный фронт", лидер которой Марин Ле Пен также является и кандидатом в президенты Франции. Уточняется, что обыски прошли пригороде Парижа Нантер.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте партии, говорится, что обыск был проведен в рамках проверки, которую инициировал еще 2 года назад министр юстиции Кристиан Тобирой по запросу Мартина Шульца, главы Европарламента.

Также отмечается, что это второй по счету обыск в офисе Ле Пен в рамках этой проверки. Во время предыдущих следственных действий никаких доказательств незаконной деятельности со стороны "Национального фронта" не было выявлено.

В свою очередь, партия обвинила полицию в попытке подорвать репутацию Ле Пен перед президентскими выборами.

Со стороны правоохранительных органов Франции комментариев не поступало.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:23
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
21:55
Из Хайфы в Нацерет-Илит запустят легкорельсовый поезд
21:25
Немецкая актриса оказалась советской шпионкой
20:55
Нетаниягу не откажется от обязательств по Амоне
20:46
СМИ назвали причину смерти Чуркина
20:24
В Саудовской Аравии женщина стала гендиректором банка
20:20
Ле Пен: Асад верный выбор перед угрозой со стороны ISIS
19:51
Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур  
19:37
Сингапур за создание "двух государств"
19:22
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
19:05
В Турции начался суд по делу о покушении на Эрдогана
18:41
Нетаниягу посетил синагогу еврейской общины Сингапура
18:24
Развозов подает иск в БАГАЦ против государства
18:17
Пособия израильским инвалидам будут повышены
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus