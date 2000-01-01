В штабе партии Марин Ле Пен прошел обыск

Правоохранительные органы Франции провели обыск в штаб-квартире партии "Национальный фронт", лидер которой Марин Ле Пен также является и кандидатом в президенты Франции. Уточняется, что обыски прошли пригороде Парижа Нантер.
В сообщении, опубликованном на официальном сайте партии, говорится, что обыск был проведен в рамках проверки, которую инициировал еще 2 года назад министр юстиции Кристиан Тобирой по запросу Мартина Шульца, главы Европарламента.
Также отмечается, что это второй по счету обыск в офисе Ле Пен в рамках этой проверки. Во время предыдущих следственных действий никаких доказательств незаконной деятельности со стороны "Национального фронта" не было выявлено.
В свою очередь, партия обвинила полицию в попытке подорвать репутацию Ле Пен перед президентскими выборами.
Со стороны правоохранительных органов Франции комментариев не поступало.