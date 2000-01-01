20.02 20:55 MIGnews.com

Нетаниягу не откажется от обязательств по Амоне

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Чиновники в канцелярии главы правительства заявили, что Нетаниягу не намерен отказываться от своего обещания построить новое поселение для жителей Амоны, которое будет создано в Самарии.Глава канцелярии премьер-министра Йоав Горовиц в ходе встречи с главой "Штаба по борьбе за будущее Амоны" Авихаем Боароном сообщил ему, что правительство Нетаниягу не откзывается от обязательств и прикладывает все усилия, чтобы найти взаимоприемлемое решение по данному вопросу.Ранее Боарон в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что "мы ожидаем, что политический эшелон не предаст нас, будет построено поселение, как мы и договаривались. Премьер-министр давал нам такое обещание".